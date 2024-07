Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

NovelistAI è un sito Web basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di creare facilmente storie, romanzi e libri interattivi unici. Gli utenti possono scegliere tra una varietà di generi e stili, consentendo loro di creare esperienze di lettura personalizzate. La piattaforma fornisce un'interfaccia intuitiva che consente libertà e flessibilità durante la creazione di personaggi, trame e ambientazioni unici. NovelistAI offre anche un formato "storia infinita" che consente agli utenti di scrivere nuovi capitoli mentre leggono, e storie interattive o libri-gioco in cui possono assumere il ruolo di protagonista e fare scelte che influenzano la storia. Inoltre, gli utenti possono scegliere di scrivere le proprie storie nello stile dei propri autori preferiti, o addirittura adattare i romanzi classici a una nuova ambientazione o epoca. Infine, il sito offrirà presto funzionalità aggiuntive come nuovi generi di libri, romanzi illustrati, esportazioni in EPUB e stampa di libri su carta.

Sito web: novelistai.com

