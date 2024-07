Novable è una piattaforma tecnologica basata sull'intelligenza artificiale che consente lo scouting di startup e innovazioni. La piattaforma mira a fornire una metodologia incentrata sul cliente per lo scouting dell'innovazione che combina la tecnologia DeepMatching™ con approfondimenti di esperti. La piattaforma include funzionalità come scouting professionale, convalida e supporto al coinvolgimento, che aiutano le aziende a trovare le startup più adatte in soli due giorni. Novable fornisce l'accesso a una rete contestuale che include contenuti di siti Web, feed social, notizie, brevetti e dati finanziari di oltre 0 milioni di aziende innovative in 0+ paesi e 0+ argomenti. Le aziende possono effettuare ricerche in linguaggio naturale, seguire la guida e ottenere risultati immediati e personalizzati in base alle proprie esigenze. La piattaforma può far risparmiare centinaia di ore filtrando il rumore e offrendo solo ciò che conta. Novable ha ottenuto la fiducia di alcuni dei professionisti dell'innovazione più visionari, con un tasso di soddisfazione del 97% secondo Trustpilot. La piattaforma offre anche varie risorse come storie dei clienti, un e-book e un blog per aiutare le aziende a trarre ispirazione e rimanere aggiornate con le ultime tendenze dell'innovazione. In sintesi, Novable è un potente strumento progettato per aiutare le aziende a scoprire oggi le innovazioni di domani. La piattaforma mira a fornire un'esperienza fluida ed efficiente attraverso la sua tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, approfondimenti di esperti e una rete contestuale che offre una comprensione completa dell'ecosistema delle startup.

Sito web: novable.com

