NewsBiscuit è stato lanciato da John O'Farrell nel settembre 2006 con il nobile obiettivo di sradicare la povertà globale, creare una pace duratura in Medio Oriente e fornire una dose quotidiana di umorismo alle persone annoiate al lavoro. Si tratta di una notizia satirica online proveniente dal sito che il New York Times ha dichiarato essere la versione britannica di The Onion.

Sito web: newsbiscuit.com

