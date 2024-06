Musicfy è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di creare le proprie cover delle loro canzoni preferite in pochi secondi. Lo strumento fornisce una libreria musicale di brani popolari di vari artisti come Ariana Grande, Eminem e Drake, tra gli altri. Gli utenti possono scegliere tra i brani disponibili e creare i propri remix o cover aggiungendo un tocco di intelligenza artificiale. La pagina principale dello strumento ha un'interfaccia che mostra i brani disponibili e le cover AI create dall'utente degli stessi brani. Gli amanti della musica possono utilizzare questa funzione per scoprire e ascoltare cover AI create da altri. La tecnologia AI utilizzata da Musicfy non è divulgata pubblicamente, ma è progettata per produrre un suono di alta qualità che imita la voce umana naturale. Per creare una cover AI, gli utenti possono seguire il tutorial di creazione fornito sulla piattaforma. Possono scegliere la durata, la frequenza e i battiti al minuto della canzone che desiderano creare, aggiungere la voce e lasciare che l'intelligenza artificiale faccia il resto. La cover AI risultante può quindi essere condivisa con altri sui social media e altre piattaforme. Nel complesso, Musicfy è uno strumento che potrebbe essere utile per chiunque ami la musica e voglia sperimentare creando, remixando o scoprendo cover AI di canzoni popolari.

Sito web: musicfy.lol

