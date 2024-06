Motionlab Platform è la tecnologia più avanzata per agenzie e marchi che ti consente di creare comunicazioni video personalizzate. Motionlab rende le tue e-mail, MMS e messaggi di app sotto steroidi. Con varie possibilità di distribuzione di video personalizzati raggiungerai sempre il massimo potenziale di coinvolgimento con i tuoi clienti. I video personalizzati della piattaforma Motionlab sono facilmente integrabili. nella tua piattaforma di posta elettronica preferita, soluzioni SMS/MMS o applicazioni personalizzate. Utilizza Motionlab Player e affida a noi l'hosting e lo streaming dei tuoi video. Motionlab Player è facilmente integrabile. nella tua landing page grazie a diverse integrazioni alle soluzioni web più utilizzate. Il nostro lettore riprodurrà sempre il video giusto per lo spettatore specifico. Lascia che i tuoi clienti interagiscano con i loro video grazie ai pulsanti CTA. Sfrutta tutto il potenziale della produzione video. Centinaia di effetti disponibili per i tuoi video grazie all'estensione Motionlab Template Creator AE. Gli artisti video utilizzano l'estensione AE Motionlab Template Creator per creare modelli video dinamici che consentono loro di combinare dati e risorse creative in migliaia di video personalizzati unici. Gli attributi di personalizzazione vengono impostati in anticipo dal gestore dei dati. Grazie a questo video gli artisti possono concentrarsi solo sull'editing video e sulla preparazione del modello dinamico. I video personalizzati ottengono un tasso di completamento video, coinvolgimento e percentuale di clic fenomenali. Misura questi e molti altri parametri con le statistiche integrate. La piattaforma Motionlab ti consente inoltre di utilizzare pulsanti CTA unici per ogni cliente

Sito web: motionlab.io

