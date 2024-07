Minerva è uno strumento che aiuta nella creazione e diffusione di documentazione completa. Utilizzando la creazione di contenuti basata sull'intelligenza artificiale, Minerva automatizza i processi che includono, ma non sono limitati a, guide per l'utente, video di prodotti e procedure dettagliate. È dotato di un set di strumenti per la personalizzazione e consente agli utenti di passare senza problemi tra diversi formati. Minerva offre anche la funzionalità per creare in qualsiasi lingua e per 'raccontare' utilizzando la voce del cliente per un'esperienza più personalizzata e coinvolgente. Con la comodità di un'estensione del browser, Minerva ti consente di creare guide senza download o installazioni pesanti. Un punto forte di questo strumento è la narrazione vocale basata sull'intelligenza artificiale che sembra utilizzare la tua voce in qualsiasi lingua di tua scelta. A vantaggio dei team, lo strumento semplifica il processo di produzione e diffusione di demo dei prodotti, risparmiando così tempo, fatica e possibilmente risorse. Minerva offre anche opzioni di condivisione versatili, come la possibilità di scaricare immagini, PDF e video. Inoltre, gli utenti possono impostare la visibilità della guida su privata, garantendo una diffusione sicura e mantenendo l'accessibilità per condividere la guida.

Sito web: minervaknows.com

