Medgic è una pratica piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che offre agli utenti la possibilità di scansionare, analizzare e rilevare malattie della pelle. Consente agli utenti di sfruttare la tecnologia dell'intelligenza artificiale per diagnosticare potenzialmente problemi legati alla pelle. Il processo in tre fasi è progettato per essere facile da usare e richiede agli utenti di scansionare semplicemente l’area cutanea interessata, inviarla per l’analisi AI e ricevere i risultati del rilevamento. Medgic non è solo uno strumento, ma anche un canale per una comoda e rapida diagnosi preliminare che può essere utile nella diagnosi precoce o per guidare una consultazione con un operatore sanitario. È accessibile come applicazione basata sul Web e può anche essere scaricato dall'app store di Google e Huawei, soddisfacendo una vasta gamma di utenti. La piattaforma supporta più lingue tra cui inglese, spagnolo, francese, vari dialetti cinesi, indonesiano, vietnamita, giapponese, portoghese, hindi e bengalese, rendendola quindi adatta all'accessibilità globale. Tieni presente che, sebbene Medgic offra una risorsa utile per l'analisi dei problemi della pelle, non sostituisce la consulenza medica professionale. Per qualsiasi dubbio serio o conferma, è necessario consultare i professionisti medici.

Sito web: medgic.co

