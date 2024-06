KTern.AI è un partner SAP Spotlight con la visione di ispirare e democratizzare la trasformazione digitale come servizio (DXaaS) incentrata su SAP. Con la piattaforma di automazione DXaaS, KTern.AI garantisce il successo degli investimenti SAP per clienti e partner aziendali. KTern.AI è un leader globale nell'offerta di un ambiente di lavoro digitale cloud cognitivo di settore con intelligence tribale della conoscenza e iperautomazione basata sui dati. KTern.AI semplifica l'impegno nelle valutazioni SAP, greenfield, conversione, SDT, aggiornamenti e progetti AMS, test, adattamento del codice personalizzato e mining dell'impatto delle modifiche. KTern.AI fornisce valore di automazione continua nei cicli di trasformazione digitale SAP end-to-end, portando a trasformazioni 7 volte più accelerate con una riduzione del 24% dell'impegno complessivo. KTern.AI offre 5 flussi di automazione digitale per aumentare il tasso di successo delle trasformazioni digitali SAP nelle imprese: (1) Mappe digitali: pianifica le tue trasformazioni SAP, guidate da valutazioni rapide e complete (2) Progetti digitali: garantisci una governance produttiva nella tua trasformazione SAP progetti con efficienza remota (3) Processo digitale: orchestra il ciclo di vita del tuo processo SAP con la knowledge base tribale e l'esperienza guidata dall'integrità (4) Laboratori digitali: ottieni il massimo controllo e garantisci l'affidabilità del tuo business con l'intelligence dei test SAP (5) Miniere digitali: evita interruzioni dell'attività con versioni prive di rischi, test ottimizzati e SAP DevOps intelligenti Puoi contattarci tramite: https://ktern.com/contact Email: [email protected]