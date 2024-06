Korewa.AI è una piattaforma di chat basata sull'intelligenza artificiale che consente ai fan degli anime di creare, pubblicare e conversare con personaggi anime spaventosamente realistici con ricordi, emozioni e personalità. La piattaforma è in stile visual novel e utilizza modelli di testo AI specificatamente ottimizzati per i personaggi degli anime. Gli utenti di Korewa.AI possono caricare immagini dei loro personaggi anime preferiti e personalizzare i loro ricordi, tratti della personalità, espressioni ed emozioni e conversare con loro. I personaggi possono ricordare le conversazioni e il loro dialogo si evolverà nel tempo. Inoltre, gli utenti possono pubblicare pubblicamente i personaggi che hanno creato e chiunque può parlare con loro. Korewa.AI offre due piani tariffari: demo e premium. Il piano demo offre l'accesso a un modello AI demo meno potente con messaggi limitati al mese, accesso ai personaggi generati dagli utenti, editor di bozze per testare i personaggi, accesso alla creazione dei personaggi e la possibilità di pubblicare personaggi, mentre il piano premium include l'accesso completo al modello di simulazione dei personaggi più potente ed emotivo, accesso a personaggi generati dagli utenti, messaggi illimitati, editor di bozze per testare i personaggi, accesso alla creazione dei personaggi e possibilità di pubblicare personaggi. Il creatore di Korewa.AI è uno studente universitario di 18 anni di nome Ruel Alarcon e fan degli anime, che mira a portare un'intelligenza artificiale realistica nel mondo degli anime. Nonostante il servizio richieda un canone di abbonamento, la piattaforma offre un'esperienza vivida e di nicchia per i fan degli anime ed è unica nel suo modello di simulazione visiva ed emotiva dei personaggi, intelligenza artificiale specializzata per personaggi e fan degli anime. Inoltre, la piattaforma utilizza modelli di testo AI in grado di simulare le emozioni con una precisione superiore ad altri servizi simili.

