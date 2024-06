Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Jumpshare è una piattaforma di comunicazione visiva all-in-one che ti aiuta a trasmettere il tuo messaggio utilizzando registrazioni di schermate, screenshot e acquisizioni GIF immediatamente condivisibili. Ricco di potenti funzionalità di condivisione e di un robusto motore di elaborazione in grado di visualizzare in anteprima oltre 200 formati di file online, Jumpshare è il modo più semplice e veloce per condividere il tuo lavoro e le tue idee.

Sito web: jumpshare.com

