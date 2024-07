JobtitlesAI è un sistema basato sull'intelligenza artificiale progettato per semplificare e automatizzare la classificazione dei titoli di lavoro. Funziona classificando i titoli di lavoro in due gruppi principali, ovvero campo (come vendite, finanza, IT) e posizione (incluso dirigente, gestione, assistente). Questa distinzione aiuta le entità ad automatizzare la qualificazione dei lead e a dare priorità ai profili in modo efficace. Oltre a ciò, può essere utilizzato per pulire il sistema CRM (Customer Relationship Management) e organizzare le offerte di lavoro. Una delle caratteristiche principali di JobtitlesAI è la sua API di apprendimento automatico che è in grado di comprendere e ordinare una varietà di titoli di lavoro. Questo strumento evidenzia il potenziale dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico per elaborare i dati relativi alle risorse umane in modo più efficace rispetto ai filtri e alle formule tradizionali. Gli utenti possono applicare comodamente JobtitlesAI utilizzando la funzione "IMPORTDATA()" per classificare i titoli di lavoro nei fogli di calcolo. Fornisce inoltre un'estensione per gli utenti HubSpot che consente loro di qualificare l'intero CRM con un solo clic. Inoltre, gli utenti possono caricare un file CSV con una colonna del titolo professionale e ottenere indietro un file qualificato. JobtitlesAI supporta più lingue ed è conforme al GDPR, garantendo che i dati dell'utente siano completamente anonimizzati.

Sito web: jobtitlesai.com

