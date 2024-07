Inven è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale progettato per aiutare i suoi utenti a trovare potenziali obiettivi di fusione e acquisizione (M&A) con maggiore velocità ed efficienza. Eseguendo la scansione di milioni di siti Web, Inven fornisce dati dettagliati sulle aziende che si allineano a criteri di ricerca specifici, trasformando così la ricerca manuale sul desktop in un processo automatizzato. Lo strumento si rivolge a varie categorie di utenti, tra cui società di private equity, banche di investimento, intermediari commerciali, consulenti e team di sviluppo aziendale. Ciascuno di questi gruppi professionali può sfruttare le capacità uniche di Inven per identificare rispettivamente società piattaforma perfette, entità ad alto potenziale, aziende pronte per la vendita, acquisire rapidamente conoscenze del settore e trovare obiettivi di acquisizione sinergici. La caratteristica principale di Inven è consentire agli utenti di inserire 1-2 aziende di esempio, dopodiché l'intelligenza artificiale esplora Internet per trovare aziende simili e restituire un elenco completo di dati chiave; assicurandosi che le opportunità critiche non vengano perse. Si posiziona inoltre come alternativa ai tradizionali metodi di ricerca online, offrendo dati aziendali pertinenti e dettagliati basati sulle loro effettive attività commerciali. L'approccio strategico degli strumenti mira anche a migliorare significativamente la produttività e creare più valore per i suoi utenti. La piattaforma Inverting AI è utilizzata e apprezzata da importanti professionisti di M&A che ne sottolineano il vantaggio competitivo: velocità, risultati pertinenti e una significativa comprensione dei panorami di mercato.

