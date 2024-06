Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per InSummary su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

InSummary è per chiunque voglia dedicare più tempo a ciò che è gratificante e meno a ciò che non lo è. È uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che genera automaticamente revisioni intelligenti delle prestazioni e rapporti sullo stato in base al tuo calendario. InSummary Intelligent Performance Reviews ti aiuta a ottenere la revisione che desideri elaborando automaticamente risposte di autovalutazione e consigliando colleghi con promemoria su ciò che avete realizzato insieme. I report sullo stato intelligente InSummary ti fanno risparmiare tempo riepilogando automaticamente le tue attività settimanali per aiutarti a comunicare senza sforzo il tuo focus lavorativo. I report sullo stato intelligente di InSummary sono oggettivi, interattivi e personalizzati e vengono consegnati automaticamente ogni settimana. Iscriviti in meno di 30 secondi e metti subito al tuo servizio Intelligent Performance Reviews e Intelligent Status Reports.

Sito web: insummary.com

