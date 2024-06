Instant Singer è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di diventare cantanti in soli due minuti. Con questo strumento, gli utenti possono clonare gratuitamente la propria voce e sostituire senza sforzo la voce di qualsiasi cantante con la propria semplicemente facendo clic su un pulsante. Offre una selezione di voci tra cui scegliere e gli utenti possono facilmente sostituirle con qualsiasi brano di loro scelta. Il processo di utilizzo di Instant Singer richiede solo due minuti per essere completato, rendendolo rapido ed efficiente. Gli utenti hanno la possibilità di registrarsi mentre cantano la canzone "Twinkle, Twinkle, Little Star" o convertire qualsiasi canzone di loro scelta incollando il relativo collegamento YouTube. Lo strumento promette di fornire risultati di alta qualità e offre una prova gratuita, consentendo agli utenti di provare quattro campioni convertiti prima di impegnarsi in opzioni a pagamento. Instant Singer ha diversi piani tariffari disponibili, incluso uno Starter Pack che offre la clonazione vocale e quattro campioni gratuitamente . Per gli utenti che cercano funzionalità e conversioni aggiuntive, è disponibile per l'acquisto il Lite Pack a $ 1,99 per credito, che fornisce due crediti per conversione. Il Pro Pack offre otto crediti per conversione a una tariffa ridotta di $ 1,49 per credito. L'assistenza clienti è disponibile tramite la piattaforma Discord. Per riassumere, Instant Singer è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di clonare la propria voce e sostituire perfettamente la voce di qualsiasi canzone con la propria. Offre varie opzioni di prezzo, fornisce un'esperienza rapida e intuitiva e promette risultati di alta qualità.

Sito web: instantsinger.com

