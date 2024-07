Infer è una piattaforma di analisi di machine learning (ML) end-to-end che rivoluziona la relazione tra ML e SQL. Offre un approccio innovativo, chiamato SQL-inf, che semplifica le attività di analisi complesse mantenendo la precisione. Con Infer, gli analisti possono risolvere facilmente i problemi aziendali utilizzando i suoi potenti comandi SQL. Una delle caratteristiche principali di Infer è l'intelligenza artificiale di Coworker, che funge da assistente di analisi personale. Coworker AI fornisce visualizzazioni e approfondimenti automatizzati, sfruttando l'intelligenza artificiale (AI) per guidare gli analisti verso narrazioni di dati pertinenti. Questa funzionalità consente di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza analitica. Infer offre anche una funzionalità di storytelling, che consente agli analisti di trasformare i dati in narrazioni coinvolgenti. Andando oltre i numeri di base, questa funzionalità rende le informazioni più comprensibili e utilizzabili, affascinando il pubblico. Inoltre, Infer consente l'operazionalizzazione dell'analisi attraverso l'automazione e la pianificazione delle attività. Gli analisti possono integrare facilmente le proprie analisi basate sui dati nelle operazioni quotidiane, garantendo che le informazioni siano sempre tempestive e pertinenti. In termini di casi d'uso, Infer supporta un'ampia gamma di applicazioni, tra cui analisi del tasso di abbandono, analisi del testo, segmentazione dei clienti, punteggio dei lead, previsione della domanda, ricerca di somiglianza degli utenti, analisi del valore della vita, analisi dei prodotti, analisi di marketing, analisi di conversione, analisi delle frodi, e punteggio di credito. Inoltre, Infer si integra perfettamente con varie origini dati, consentendo agli analisti di collegare e consolidare i dati in un unico posto. Ciò garantisce che tutte le informazioni siano aggiornate e pronte per l'analisi. Nel complesso, Infer fornisce agli analisti superpoteri, consentendo loro di trovare approfondimenti, fare previsioni, identificare modelli e risolvere problemi aziendali in modo efficace, senza la necessità di titoli avanzati in ML.

Sito web: getinfer.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Infer. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.