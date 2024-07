Image AI è un insieme di strumenti basati sull'intelligenza artificiale progettati per generare vari tipi di immagini e contenuti visivi. Offre generatori per la creazione di personaggi di giochi di ruolo, mappe, NPC, personaggi di anime, cartoni animati e altro ancora. Il set di strumenti si estende a generatori di immagini specifici per opere d'arte, ritratti di volti e conversioni da testo a immagine, solo per citarne alcuni. Può creare sia rappresentazioni realistiche che immagini a tema fantasy, rendendolo utile per una vasta gamma di applicazioni, dal game design all'arte digitale. Oltre agli strumenti di creazione, Image AI fornisce utilità di miglioramento delle immagini che possono eseguire l'upscaling, ripristinare e migliorare le immagini, nonché personalizzare gli sfondi delle immagini. Sono incluse anche le utilità di generazione del testo per il retroscena dei personaggi. Per gli utenti che desiderano interagire e sperimentare con lo strumento, fornisce pagine da colorare interattive. Nel complesso, l'intelligenza artificiale delle immagini ha lo scopo di dare vita a immagini accattivanti su una vasta gamma di argomenti con la potenza dell'intelligenza artificiale generativa.

Sito web: imageai.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Image. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.