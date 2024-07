HireLakeAI è una piattaforma supportata dall'intelligenza artificiale progettata per semplificare e perfezionare i processi di assunzione e reclutamento. Le funzionalità della piattaforma facilitano una maggiore efficienza nelle assunzioni, servendo principalmente come strumento per abbinare curriculum con descrizioni di lavoro in blocco, riducendo significativamente il lavoro manuale. Questo preciso allineamento supporta una selezione più semplice e accurata basata sulle competenze e sull'idoneità dei candidati. Un'altra caratteristica fondamentale di HireLakeAI è la sua capacità di estrarre e classificare rapidamente i curriculum formando un database di candidati strutturato. Gli algoritmi di intelligenza artificiale non solo selezionano i curriculum, ma eseguono anche un'analisi approfondita rivelando il potenziale di ciascun candidato. Inoltre, offre opportunità di coinvolgimento automatizzato dei candidati, accelerando il processo e aumentando potenzialmente il tasso di successo. Una funzionalità prevista è un riepilogo post-colloquio generato dall'intelligenza artificiale, inteso a fornire informazioni sul potenziale dei candidati. La piattaforma ha inoltre pianificato funzionalità per controlli dei precedenti pre-colloquio, analisi psicometriche e interviste audio e video sulla piattaforma. Le prossime funzionalità includono anche funzionalità per colloqui tecnici tramite un bot basato sull'intelligenza artificiale, previsione delle probabilità di adesione dei candidati, analisi delle capacità di comunicazione dei candidati e corrispondenza dei video del profilo del candidato con le descrizioni del lavoro. In particolare, HireLakeAI offre la possibilità di semplici integrazioni API con i sistemi di gestione delle risorse umane esistenti, offrendo flessibilità e personalizzazione alle aziende.

Sito web: hirelake.ai

