HeadSpin è la prima piattaforma AI per l'esperienza digitale al mondo che combina l'infrastruttura globale dei dispositivi ospitata nel cloud e on-premise, l'automazione dei test e l'analisi delle prestazioni e della qualità dell'esperienza basata sul machine learning per dispositivi mobili, web, audio e video. HeadSpin consente ai team di progettazione, controllo qualità, operazioni e prodotto di garantire esperienze digitali ottimali attraverso i canali di distribuzione durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo. Scopri di più su www.HeadSpin.io. Infrastruttura globale dei dispositivi Consente test e monitoraggio end-to-end con migliaia di dispositivi in ​​centinaia di posizioni su operatori reali e reti WiFi in tutto il mondo. Nessun SDK richiesto. Automazione dei test e API Si integra perfettamente nei flussi di lavoro CI/CD consentendo test funzionali e prestazionali prima e dopo il rilascio. Supporto per tutti i framework di test. Prestazioni, QoE e machine learning Evidenzia automaticamente i problemi e ne individua le cause profonde su tutti i livelli dello stack, dalla quantificazione del QoE audio/video alla visibilità del codice e dei pacchetti. Insights-to-action Fornisce insight di regressione e aggregazione durante tutto il ciclo di vita dell'esperienza digitale, dalla pianificazione e sviluppo alla risoluzione dei problemi e alle operazioni. Tendenze, avvisi e analisi.

Sito web: headspin.io

