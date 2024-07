Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Harvey su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Harvey è una piattaforma di intelligenza artificiale progettata specificamente per il settore legale, che fornisce strumenti su misura per studi legali d'élite. Harvey sfrutta modelli linguistici di grandi dimensioni formati su compiti legali complessi, quindi li perfeziona con competenze di settore, consentendogli di gestire sfide legali ad alto rischio in tutte le aree di pratica, giurisdizioni e sistemi legali. La piattaforma offre una gamma di prodotti per potenziare vari flussi di lavoro legali, tra cui la ricerca e l'analisi dei documenti. Con Harvey, gli utenti possono rispondere a complesse domande di ricerca basate su leggi e regolamenti affidabili, oltre a creare, analizzare, confrontare e interrogare diversi tipi di documenti legali utilizzando il linguaggio naturale. Harvey fornisce inoltre una funzionalità di governance che offre agli avvocati una visibilità senza precedenti sulla produttività della propria azienda, consentendo loro di tenere traccia del lavoro creato sulla piattaforma per avvocato, questione del cliente, area di pratica, ecc. Questa funzionalità garantisce un controllo capillare sull'utilizzo e sulla provenienza dei dati. Harvey dà priorità alla sicurezza, implementando standard elevati del settore attraverso la sua implementazione su Microsoft Azure, garantendo che i dati dell'azienda siano sempre al sicuro. Inoltre, fornisce accreditamenti di sicurezza completi e si avvale della consulenza dei massimi esperti di sicurezza.

Sito web: harvey.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Harvey. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.