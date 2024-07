Hairgen.ai è uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che mira a rivoluzionare il processo di anticipazione dei risultati degli interventi chirurgici di trapianto di capelli FUE/FUT. Gli utenti possono caricare una foto e lo strumento genererà un'anteprima fotorealistica del loro aspetto post-operatorio per facilitare il processo decisionale. Ciò può comportare un aumento delle conversioni per le cliniche, aumentare il traffico del sito Web e aumentare il prestigio dell'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. Lo strumento è progettato per essere facile da usare; gli utenti caricano semplicemente la foto del paziente, disegnano l'area generale dell'aggiunta dei capelli e ottengono un rendering fotorealistico in meno di 30 secondi. Lo strumento offre anche flessibilità con colore, attaccatura dei capelli e lunghezza regolabili per allinearsi alle preferenze del paziente. Le sue funzionalità includono l'accessibilità al cloud, la funzionalità self-service, la capacità di consentire il caricamento diretto da parte dei pazienti sui siti Web delle cliniche e la possibilità di essere incorporato come app autonoma o su un sito Web esterno. Ciò significa che non sono necessarie apparecchiature o installazioni speciali. I rendering avvengono velocemente, con lo strumento tollerante alle foto meno ideali per la simulazione. Sebbene le simulazioni siano progettate per riflettere risultati realistici, Hairgen.ai sottolinea che le immagini generate non dovrebbero essere interpretate come una garanzia, ma piuttosto come una gamma di potenziali risultati visivi post-trapianto. La privacy dei pazienti è rigorosamente mantenuta con dati non condivisi con terze parti e un'opzione per eliminare automaticamente i dati dei pazienti su base continuativa. Inoltre, le cliniche possono sfruttare lo strumento come soluzione white-label, aggiungendo personalizzazioni per soddisfare le loro specifiche esigenze di marketing. Tutto sommato, Hairgen.ai è un potente strumento che utilizza le funzionalità dell’intelligenza artificiale per aumentare il coinvolgimento e le conversioni per le cliniche di trapianto di capelli fornendo possibili risultati visivi.

Sito web: hairgen.ai

