GoodVision è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale progettato per modellisti e geometri del traffico nelle città intelligenti. Offre strumenti di automazione per varie fasi dei progetti sul traffico, tra cui la raccolta dei dati sul traffico AI, la modellazione del traffico e il controllo del traffico in tempo reale. Con GoodVision, gli utenti possono raccogliere comodamente i dati sul traffico per i loro sondaggi e beneficiare della calibrazione automatizzata del modello di traffico, risparmiando tempo sul lavoro manuale. Lo strumento fornisce inoltre eventi di traffico dettagliati e accurati per i sistemi di controllo del traffico in tempo reale. GoodVision sfrutta l'intelligenza artificiale e l'analisi dei big data per fornire soluzioni di controllo adattivo del traffico e pianificazione urbana, consentendo al traffico di fluire sulla base di informazioni sul traffico estremamente accurate. Ciò aiuta ad affrontare la congestione del traffico urbano, che porta a inquinamento atmosferico, incidenti e perdite economiche significative. La gestione del traffico è diventata un problema cruciale e complesso per i comuni di tutto il mondo. Le testimonianze dei clienti indicano che GoodVision è un partner professionale che offre valore con la tecnologia e i prodotti di riconoscimento delle immagini. È elogiato per la sua capacità di innovazione e il contributo a progetti di ricerca di successo. Lo strumento è considerato avanzato, veloce, affidabile e fornisce rappresentazioni visive che facilitano l'interpretazione dei dati per vari flussi di mobilità. GoodVision offre diversi prodotti, tra cui GoodVision Video Insights e GoodVision LiveTraffic. L'azienda fornisce anche risorse come un blog, casi di studio e un portale di assistenza. È considerato attendibile da varie organizzazioni e consente agli utenti di iscriversi alla sua newsletter per gli ultimi aggiornamenti e novità. Le politiche sulla privacy e i termini di servizio sono disponibili anche sul loro sito web.

Sito web: goodvisionlive.com

