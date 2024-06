Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per ぐるなび su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Gurunavi - Sito di informazioni gourmet per la prenotazione di ristoranti/banchetti Con il sito di prenotazione dei ristoranti [Gurnavi], puoi guadagnare punti Rakuten effettuando prenotazioni online! Puoi cercare ed effettuare rapidamente prenotazioni per il ristorante desiderato in base a condizioni quali area, nome della stazione e budget. È pieno di ottime informazioni sui coupon e sulle ultime informazioni sui ristoranti, quindi è consigliato anche per trovare ristoranti per feste e banchetti di benvenuto e addio!

Sito web: gnavi.co.jp

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a ぐるなび. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.