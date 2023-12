Automate your Google Analytics Annotations with GAannotations and add the missing pieces to the puzzle with manual annotations or upload bulk annotations via API, CSV, and Automations. Annotations for GA4 and Universal Analytics supported!

Sito web: gaannotations.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a GAannotations. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.