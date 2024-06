FlowGPT è uno strumento AI che fornisce un'interfaccia visiva per ChatGPT, uno strumento chatbot su una lavagna. FlowGPT migliora la struttura e la chiarezza della conversazione consentendo conversazioni visive multi-thread. Lo strumento offre vari nodi per gestire facilmente le conversazioni, consentendo agli utenti di tenere d'occhio il quadro generale, condividere idee, ottenere feedback e migliorare il proprio lavoro. Inoltre, FlowGPT fornisce accesso immediato ai documenti senza ritardi o problemi. Gli utenti possono condurre ricerche su qualsiasi argomento con la potenza di ChatGPT. Lo strumento mostra vari esempi come suggerimenti per il copywriting, marketing, scrittura di saggistica e pianificazione sana dei pasti. La sua caratteristica di parallelismo ripete una forma grammaticale per dare ritmo alle linee, mentre la sua caratteristica di antitesi affianca due parole opposte per enfatizzare gli opposti. La sua funzione epistrofica si ripete alla fine delle clausole successive per aggiungere un piccolo suono. FlowGPT funziona secondo un modello pay-as-you-grow, il che significa che non sono previsti abbonamenti mensili. Invece, gli utenti pagano solo per le parole AI che utilizzano. La piattaforma utilizza l'API OpenAI ChatGPT per contare il numero di parole AI utilizzate, che include sia testo di input che di output. Nel complesso, FlowGPT è un potente strumento per visualizzare e strutturare conversazioni AI con la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze individuali.

Sito web: flowgpt.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a FlowGPT. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.