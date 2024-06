Hai bisogno di aiuto con l'elaborazione delle fatture per Microsoft Dynamics GP o D365 Business Central? Fidesic è la soluzione di riferimento per i debiti basati sull'intelligenza artificiale. www.fidesic.com Stai ancora elaborando le fatture manualmente? Fidesic semplifica la fatturazione e i pagamenti ai fornitori! Aiutiamo le aziende che sono... *Aziende in crescita *Multi-sede / Multi-entità / Franchising *Necessità di ridimensionare l'elaborazione delle fatture *Necessità di modernizzare i processi AP *Utilizzo di Microsoft Dynamics GP o Funzionalità Business Central: *Acquisizione dati fatture - 99% accurato (niente più inserimenti manuali) *Flussi di lavoro di approvazione facili da creare per l'approvazione di fatture e pagamenti *Pagamento semplice: (ACH, adempimento sicuro degli assegni, dispositivi mobili) *Portale fornitori con il proprio marchio (i fornitori inviano fatture direttamente) *Integrazione diretta con Business Central e Dynamics GP (Great Plains) Fidesic è costantemente impegnata a fornire agli utenti la soluzione di automazione della contabilità fornitori (AP) più affidabile, efficiente e facile da usare per Dynamics GP e Business Central. Riteniamo che semplificando l'elaborazione delle fatture con una piattaforma modernizzata, sicura e ad alta visibilità, potrai concentrarti su obiettivi organizzativi più ampi e costruire un lavoro che ami. Fidesic è progettato per funzionare sia con aziende con sede singola che con più sedi che utilizzano Dynamics GP. Collaboriamo con professionisti della contabilità per contribuire a ridurre i processi manuali, aumentare la produttività e aumentare la visibilità nelle organizzazioni con responsabilità decentralizzata. Il team Fidesic comprende ogni azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni, su base personalizzata, garantendo che le vostre esigenze di contabilità fornitori (AP) vengano ascoltate e soddisfatte. Il team del servizio clienti è disponibile tramite live chat, telefono o e-mail per fornirti le informazioni e l'assistenza necessarie per avere successo e superare qualsiasi sfida che potresti incontrare. • Onboarding autoguidato: semplifica in modo impeccabile la transizione all'automazione. Il nostro team di supporto è lì per guidarti durante l'intero processo ogni volta che hai bisogno di assistenza. • OCR delle fatture (riconoscimento ottico dei caratteri): l'OCR di Fidesic combina software e immissione umana per garantire che i dati importanti delle fatture siano quanto più accurati possibile, con la capacità di acquisire fatture con una precisione fino al 96%. Ciò significa che non sarà più necessario inserire dati! • Supporto multi-sede: Fidesic dispone di un supporto nativo multi-sede integrato nella sua acquisizione e nel flusso di lavoro. Le fatture verranno automaticamente indirizzate agli approvatori della posizione designati e alla codifica GL. • Servizio clienti: Fidesic è orgoglioso dell'eccezionale servizio clienti. Il team è disponibile tramite chat dal vivo, telefono o e-mail per rispondere a qualsiasi domanda, commento o dubbio sul tuo conto fornitori e affrontarli in modo efficiente. • Integrazione MEM completa (multi-sede): Fidesic AP dispone di flussi di lavoro, gestione delle fatture e un'importazione in GP progettata specificamente per funzionare con la gestione multi-entità. Le fatture approvate verranno suddivise in entità singole o multiple e importate in GP senza che sia richiesto l'inserimento di dati. • Niente più immissione manuale dei dati: Fidesic aiuta gli utenti con l'approvazione e si occupa dell'adempimento. Non sarà più necessario riempire e inviare assegni cartacei fisici. Invia assegni ACH e cartacei scegliendo quali fatture pagare. • Automazione dei pagamenti dei fornitori: Fidesic è il modo migliore per gestire l'intero processo di pagamento dei fornitori con il nostro sistema di flusso di lavoro di approvazione basato sul web. La soluzione corrisponderà alla configurazione del tuo sistema bancario nel tuo sistema ERP Dynamics GP. Potrai pagare i fornitori da più conti bancari tramite ACH e assegni cartacei senza aggiungere ulteriori passaggi al processo di approvazione e pagamento. • Approvazione mobile delle fatture: la soluzione di contabilità fornitori di Fidesic offre una potente piattaforma mobile di approvazione delle fatture a cui è possibile accedere da qualsiasi luogo tramite una connessione Internet. Non ritardare più l'approvazione delle fatture semplicemente perché sei fuori ufficio: approva le fatture direttamente dalla tua email con la nostra soluzione. • Flusso di lavoro robusto: Fidesic offre un flusso di lavoro flessibile e affidabile che instrada automaticamente le approvazioni delle fatture in modo da non dover più microgestire l'elaborazione delle fatture della contabilità fornitori (AP). Come utente Fidesic, avrai una visibilità completa del tuo flusso di lavoro e la capacità di generare report pronti per la verifica. • Funzionalità specifiche del settore: Fidesic offre funzionalità progettate pensando a settori specifici. La soluzione assiste diverse organizzazioni sanitarie, no profit, alimentari e bevande, alberghiere, finanziarie e di franchising nell'elaborazione delle fatture e dei pagamenti. • Reporting affidabile: la soluzione Fidesic può soddisfare i vostri specifici requisiti di reporting. Potrai fornire report appositamente progettati per fornire ai tuoi donatori informazioni dettagliate su come vengono spesi i fondi e personalizzare i report in base alle loro esigenze, il tutto con il minimo sforzo. Gli utenti potranno anche creare un report con i backup di tutti i PDF e le spese associate. Conosciamo l'importanza di avere accesso alla traccia di controllo completa di tutte le approvazioni (fatture e pagamenti). ****Fidesic gratuitamente**** Fidesic offre agli utenti una prova illimitata e gratuita di Fidesic per esplorare cosa significa l'automazione AP per la loro organizzazione senza limiti di tempo.

Sito web: fidesic.com

