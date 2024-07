EdTools.io è una piattaforma che offre app che fanno risparmiare tempo agli insegnanti, progettate per semplificare la loro vita didattica quotidiana. Fornisce supporto per vari compiti e attività coinvolti nell'insegnamento, come la gestione della classe, la comunicazione con i genitori e altro ancora. Con EdTools.io, gli insegnanti possono accedere a una gamma di app Web innovative create appositamente per semplificare il loro lavoro. La piattaforma offre app utilizzabili in classe per facilitare la didattica, oltre ad app per la gestione della classe e la comunicazione con i genitori. Gli insegnanti possono abilitare e utilizzare le app più pertinenti alle loro esigenze didattiche. Per la gestione della classe, EdTools.io offre funzionalità come dashboard per i genitori, dashboard per singoli studenti e app per l'interazione in classe e a casa. Fornisce inoltre app per la comunicazione con i genitori, rendendo più semplice tenere i genitori informati sulla scuola e sui progressi dei loro figli. Uno dei principali vantaggi di EdTools.io è la sua capacità di far risparmiare tempo agli insegnanti automatizzando e semplificando varie attività. Ad esempio, gli insegnanti possono pianificare riunioni, inviare lettere digitali ai genitori e scrivere messaggi a tutta la classe utilizzando la piattaforma. Aiuta anche a tenere traccia del lavoro scaduto e ad annunciare digitalmente le date degli esami. Nel complesso, EdTools.io è una piattaforma completa che mira a semplificare la routine quotidiana degli insegnanti fornendo loro un'ampia gamma di app e strumenti utili. Centralizzando vari aspetti dell'insegnamento e della gestione della classe, aiuta gli insegnanti a risparmiare tempo e a migliorare la propria efficienza.

Sito web: edtools.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a EdTools.io. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.