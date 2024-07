La piattaforma Eden AI offre un facile accesso a una varietà di tecnologie di analisi vocale e audio di fornitori di prim'ordine. Include funzionalità di sintesi vocale e di sintesi vocale, che potrebbero essere utilizzate rispettivamente per il riconoscimento vocale e la sintesi vocale. La funzionalità di sintesi vocale viene utilizzata per riconoscere le parole pronunciate e convertirle in testo per ulteriori analisi. Questa funzionalità fornisce API asincrone che consentono di ricordare ai richiedenti quando la risorsa richiesta è pronta. Le richieste asincrone sono utili per mantenere la funzionalità di un'applicazione ottimizzando le risorse dell'applicazione utilizzate mentre una richiesta è in sospeso. D'altra parte, la funzionalità di sintesi vocale consente di generare audio da un determinato testo scegliendo la voce associata. Lo strumento vocale di Eden AI è adatto a sviluppatori, non programmatori, product manager ed esperti di intelligenza artificiale. La piattaforma non specifica il numero di fornitori con cui collabora ma sottolinea la qualità delle tecnologie che offre. La testimonianza di un cliente indica che lo strumento vocale è stato utilizzato per automatizzare la gestione della posta vocale convertendo i file MP3 in testo e consegnandoli al personale come messaggi di testo. Nel complesso, le funzionalità dello strumento vocale potrebbero essere utilizzate in varie applicazioni, tra cui trascrizione vocale, comando vocale, chatbot abilitati alla voce e altro ancora.

Sito web: edenai.co

