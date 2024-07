eBook Chessvision

Chessvision.ai eBook Reader è uno strumento innovativo che utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare la funzionalità degli eBook di scacchi. Questo lettore di eBook interattivo consente agli utenti di portare il proprio studio sugli scacchi a un livello superiore rendendo interattivi i propri libri di scacchi. Supporta formati popolari come PDF, EPUB e DJVU. Usare questo strumento è semplice ma potente. Gli utenti possono aprire qualsiasi libro di scacchi PDF, EPUB o DJVU e lasciare che sia il lettore a elaborarlo. Una volta completata l'elaborazione, gli utenti possono fare doppio clic su qualsiasi diagramma di scacchi per aprirlo per l'analisi. L'eBook viene elaborato una sola volta, il che significa che le aperture successive sono pronte per l'uso senza che sia necessaria alcuna elaborazione aggiuntiva. A differenza di altre piattaforme, Chessvision.ai non migliora manualmente gli eBook di scacchi e non li vende a prezzi premium. Utilizza invece la visione artificiale e l’intelligenza artificiale per rendere interattivo qualsiasi libro di scacchi esistente. Questo approccio consente agli utenti di accedere a tutta la potenza dei propri eBook di scacchi senza dover acquistare nuove versioni. Gli utenti hanno elogiato l'eBook Reader di Chessvision.ai per la sua efficacia nello studio dei libri di scacchi. Con funzionalità come la scansione della posizione, l'aggiunta di commenti, la ricerca di posizioni da database online e l'analisi con il motore, questo strumento si rivolge a giocatori di tutti i livelli interessati a studiare e migliorare le proprie abilità scacchistiche. Il lettore è stato descritto come un punto di svolta nel mondo degli strumenti degli scacchi. Questa pluripremiata app, che ha vinto il premio Best Chess Startup 2020 alla conferenza Chesstech2020, offre sia un'opzione di prova gratuita che piani di abbonamento. Il lettore è stato sviluppato da Pawel Kacprzak, il fondatore di chessvision.ai, che ha una lunga esperienza nella creazione di strumenti innovativi per la comunità degli scacchi.

Sito web: chessvision.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a eBook Chessvision. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.