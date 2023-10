Modifica in tempo reale per i team: Paper è un prodotto gratuito di Dropbox. Dropbox Paper è più di un documento: è uno strumento di co-editing che riunisce creazione e coordinamento in un unico posto. Dropbox Paper, o semplicemente Paper, è un servizio collaborativo di modifica dei documenti sviluppato da Dropbox. Nato dall'acquisizione da parte dell'azienda della società di collaborazione documentale Hackpad nell'aprile 2014, Dropbox Paper è stato annunciato ufficialmente nell'ottobre 2015 e lanciato nel gennaio 2017. Offre un'applicazione Web, nonché app mobili per Android e iOS. Dropbox Paper è stato descritto nel post dell'annuncio ufficiale come "uno spazio di lavoro flessibile che riunisce persone e idee. Con Paper, i team possono creare, rivedere, rivedere, gestire e organizzare, il tutto in documenti condivisi". La ricezione di Dropbox Paper è stata mista. I critici hanno elogiato la funzionalità di collaborazione, inclusi i contenuti disponibili immediatamente, la possibilità di menzionare collaboratori specifici, assegnare compiti, scrivere commenti, nonché modificare l'attribuzione e la cronologia delle revisioni. Ha ricevuto elogi particolari per il suo supporto ai rich media da una varietà di fonti, con un revisore che ha notato che il supporto di Paper ai rich media supera le capacità della maggior parte dei suoi concorrenti. Tuttavia, è stato criticato per la mancanza di opzioni di formattazione e funzionalità di modifica. Sebbene l'interfaccia utente fosse apprezzata per essere minimale, i revisori hanno citato la mancanza di una barra di formattazione fissa e le funzionalità mancanti presenti nei prodotti della concorrenza facendo sembrare Dropbox Paper uno strumento "leggero".

Sito web: dropbox.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Dropbox Paper. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.