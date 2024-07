Daft Art è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di creare rapidamente e facilmente copertine di album di alta qualità. Utilizza un'estetica curata e fornisce modi visivi per interagire con l'intelligenza artificiale per generare tutte le opere d'arte necessarie fino a ottenere l'aspetto desiderato. Gli utenti possono personalizzare il testo dell'opera d'arte modificando il titolo dell'album e il nome dell'artista e l'opera d'arte finale viene consegnata in un formato ad alta risoluzione con le proporzioni corrette. Inoltre, gli utenti possono visualizzare in anteprima l'opera d'arte su un dispositivo reale prima di decidere l'aspetto finale ed è pronta per essere caricata su tutte le piattaforme di streaming. Daft Art fornisce anche copertine campione realizzate da altri artisti per dare agli utenti un'idea di come potrebbe apparire l'opera d'arte finale. Con Daft Art, gli utenti possono creare un'opera d'arte di cui essere orgogliosi.

Sito web: daftart.ai

