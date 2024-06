Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Control Plane su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Control Plane affronta i punti critici comuni, come le risorse DevOps limitate, il sovraccarico della gestione di più ambienti e la mancanza di osservabilità economicamente vantaggiosa, sfruttando un'API universale per monitorare, configurare e gestire l'infrastruttura tra CSP (cloud service provider). Con Control Plane, gli ingegneri si concentrano sul codice, i devops consentono la scalabilità e la complessità del cloud non esiste più.

Sito web: controlplane.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Control Plane. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.