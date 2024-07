Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Communication Arts su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Communication Arts (CommArts), fondata nel 1959 da Richard Coyne e Robert Blanchard, è una pubblicazione leader nel settore delle comunicazioni visive, che fornisce ispirazione e informazioni a grafici, direttori artistici, fotografi e altro ancora. La rivista è nota per i suoi prestigiosi annuali con giuria in varie discipline creative e profili approfonditi sui migliori professionisti del settore. CommArts gestisce anche Creative Hotlist, una piattaforma di risorse per la carriera per professionisti creativi. La pubblicazione enfatizza elevati standard professionali e ha una fondazione dedicata ad aumentare la diversità nelle comunicazioni visive.

Sito web: commarts.com

