Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Common Sense Machines su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Common Sense Machines (CSM) offre un prodotto AI che consente agli utenti di generare mondi animati 3D controllabili e pronti per il motore di gioco da vari input come singole immagini, testo e schizzi. Comunemente utilizzato da artisti 3D, sviluppatori, armeggiatori, studi di gioco e aziende, è orientato a potenziare i flussi di lavoro 3D. I mondi 3D generati sono costituiti da mesh, simboli gaussiani e animazioni all'interno di una tela mondiale unificata. Include funzionalità come il rendering di mondi stilizzati con input di testo utilizzando un motore di rendering basato sulla diffusione. Gli utenti possono animare risorse 3D con una serie di movimenti dalla libreria di animazioni fornita o inserendo istruzioni di testo per animazioni personalizzate. Inoltre, supporta la creazione di risorse e personaggi 3D coerenti con lo stile tramite semplici istruzioni di testo. Facilita lo sviluppo del ciclo dal concept alla stampa 3D, testando più idee prima della produzione in serie. Questo strumento aiuta nella prototipazione rapida per i test di gioco generando rapidamente oggetti di scena e personaggi di gioco 3D. A seconda dell'utilizzo e delle esigenze, gli utenti possono scegliere tra un'ampia gamma di opzioni di piano.

Sito web: csm.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Common Sense Machines. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.