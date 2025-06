Cold DM è uno strumento progettato per automatizzare e migliorare il processo di connessione con i lead tramite Twitter. Utilizza modelli basati sull'intelligenza artificiale per creare campagne di sensibilizzazione personalizzate, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza del marchio e le vendite. Lo strumento si rivolge al pubblico giusto utilizzando sofisticate funzionalità di ricerca, consentendo agli utenti di individuare un gran numero di lead più adatti alla loro attività. Cold DM offre due tipi di campagne: campagne One-Shot, che consentono agli utenti di inviare messaggi diretti (DM) personalizzati a tutti i contatti in un elenco contemporaneamente, e campagne basate su eventi, che utilizzano le loro API per inviare DM personalizzati in base a eventi aziendali specifici, come le iscrizioni dal loro server. Lo strumento è dotato di un CRM semplice e intuitivo per monitorare le risposte dei lead e le prestazioni della campagna. Cold DM offre anche una funzionalità, Calvin, che aiuta a comporre messaggi freddi professionali e di alta qualità per aumentare i tassi di risposta. Lo strumento fornisce diversi piani di abbonamento su misura per soddisfare le varie esigenze, dagli hobbisti alle piccole e medie imprese, tutti includono un limite giornaliero di DM Twitter, crediti di messaggio e crediti di lead, un sistema per indirizzare i lead con filtri avanzati. Gli utenti possono anche caricare i propri lead tramite CSV. Lo strumento fornisce supporto tramite e-mail o messaggi diretti sul proprio account Twitter, @colddmhq. Cold DM presenta anche una sezione Domande frequenti per assistere gli utenti con problemi comuni o domande sullo strumento. Esiste un piano gratuito disponibile per sempre, mentre i piani di abbonamento a pagamento possono essere annullati in qualsiasi momento con accesso completo alle funzionalità a pagamento fino alla fine del periodo di abbonamento.

Sito web: colddm.me

