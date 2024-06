CloudJiffy è una soluzione Cloud Platform-as-a-Service (PaaS) ad alte prestazioni, completamente ridondante e scalabile automaticamente, progettata per garantire semplicità ed efficienza. CloudJiffy si impegna a rendere il cloud computing semplice e accessibile per gli sviluppatori di tutti i livelli di competenza. Fondamentalmente, CloudJiffy consente la distribuzione istantanea delle applicazioni con pochi clic. Supporta una varietà di runtime, consentendo agli sviluppatori di distribuire applicazioni Java, PHP, Ruby, Node.js, Go, Python e Docker senza dover apportare modifiche al codice. La piattaforma si integra anche con GIT, SVN e altri strumenti di sviluppo popolari, fornendo processi di distribuzione fluidi ed efficienti. CloudJiffy si distingue per le sue avanzate capacità di automazione e gestione delle risorse. Ridimensiona automaticamente i contenitori delle applicazioni sia verticalmente che orizzontalmente, garantendo un utilizzo ottimale delle risorse e un'efficienza in termini di costi. La piattaforma funziona secondo un modello di prezzi pay-as-you-use, adattando le risorse in base al carico corrente ed eliminando la necessità di prenotazione delle risorse o di pianificazione della capacità. Questo approccio consente agli utenti di pagare solo per le risorse che consumano, il che può portare a notevoli risparmi sui costi. CloudJiffy afferma che gli utenti possono risparmiare fino all'80% sui costi del cloud sfruttando la sua funzionalità di ridimensionamento automatico. Oltre al ridimensionamento dinamico, CloudJiffy offre una gamma di altre funzionalità avanzate. Il dashboard della piattaforma fornisce un'intuitiva procedura guidata per la topologia dell'applicazione, un gestore di distribuzione, accesso a file di registro e configurazione, funzionalità di collaborazione del team e integrazione con strumenti CI/CD. Inoltre, gli utenti CloudJiffy possono installare applicazioni popolari come WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento ecc. dal marketplace della piattaforma con un solo clic. I servizi di CloudJiffy sono disponibili negli Stati Uniti, in India e in Germania, con piani di espansione in nuove località in futuro. La piattaforma è orgogliosa della sua sicurezza, affidabilità e eccellente servizio clienti. Vanta un accordo sul livello di servizio (SLA) con tempi di attività del 99,99% e fornisce supporto tecnico di livello mondiale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

Sito web: cloudjiffy.com

