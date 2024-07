Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Chord su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Chord è uno strumento di intelligenza artificiale progettato per automatizzare la ricerca sul web creando articoli personalizzati. Gli utenti specificano un argomento di interesse, lo strumento utilizza quindi le sue capacità di intelligenza artificiale per eseguire ricerche in tempo reale sul web. La gamma di argomenti di ricerca può variare, da domande pratiche, guide a oggetti specifici, a luoghi di interesse, dimostrando l'ampia applicabilità di Chord. La ricerca condotta viene elaborata utilizzando l'intelligenza artificiale, generando una versione iniziale dell'articolo, prima della potenziale modifica umana per il controllo della qualità. Degno di nota è il fatto che lo strumento pone una forte enfasi sulla trasparenza e sulla privacy degli utenti. Gli articoli generati possono essere collegati all'account di un utente o rimanere anonimi con un interruttore sulla privacy disponibile nel profilo dell'utente. Per impostazione predefinita, gli articoli vengono resi pubblici, contribuendo a una crescente libreria di articoli generata dalla propria comunità di utenti. È anche importante evidenziare il modello operativo indipendente di Chord che preclude il prelievo di denaro da parte di inserzionisti o affiliati, mirando così a garantire l'obiettività nei risultati della ricerca automatizzata.

