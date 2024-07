Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Canada Soccer su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Canada Soccer è l'organo di governo ufficiale del calcio in Canada. In collaborazione con i suoi membri, promuove la crescita e lo sviluppo del calcio in Canada, dal calcio di base all'alto rendimento, e su scala nazionale. La sua missione è fornire leadership nel perseguimento dell'eccellenza nel calcio, a livello nazionale e internazionale, in collaborazione con i suoi membri e le parti interessate.

Sito web: canadasoccer.com

