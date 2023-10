BrowserStack è una piattaforma di test cloud e mobile che consente agli sviluppatori di testare i propri siti Web e applicazioni mobili su browser, sistemi operativi e dispositivi mobili reali on-demand, senza richiedere agli utenti di installare o mantenere un laboratorio interno di macchine virtuali, dispositivi o emulatori. Hanno quattro prodotti principali: Live, App Live, Automate e App Automate. Gli utenti possono scegliere tra più di 1.200 dispositivi mobili, browser e sistemi operativi reali on-demand e fare affidamento su un'infrastruttura sicura, stabile e scalabile per supportare migliaia di test manuali e automatizzati simultanei. Il servizio in abbonamento è stato fondato da Ritesh Arora e Nakul Aggarwal nel 2011 a Mumbai, in India, e da allora ha ottenuto un ampio consenso nella comunità di sviluppo web di tutto il mondo per testare il layout e le prestazioni di un sito web dai browser desktop. BrowserStack ha oltre 25.000 clienti paganti e 2.000.000 di sviluppatori registrati in più di 135 paesi. Le aziende globali si affidano a BrowserStack per i loro test web e mobili, inclusi leader del settore come Microsoft, ING, Mastercard, Dow Jones, Garmin, National Geographic, Volvo, NRK, HubSpot, Walt Disney e AngularJS. Con uffici a San Francisco, Mumbai e Dublino, BrowserStack è una società privata. Nel gennaio 2018, BrowserStack ha raccolto 50 milioni di dollari di serie A da Accel. Nell'ottobre 2015, BrowserStack è stato riconosciuto come Bootstrap Champ dagli Economic Times Startup Awards. Nel maggio 2019, Ritesh Arora è stata intervistata da Anand Daniel di Accel Partners nella serie #InsightsPodcast.

Sito web: browserstack.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a BrowserStack. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.