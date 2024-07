Broadcast è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale progettato per assistere nella gestione delle riunioni. Ha lo scopo di semplificare il processo acquisendo appunti sulle riunioni, monitorando le decisioni e automatizzando le attività di follow-up. Lo strumento aiuta a ridurre le attività amministrative, consentendo ai manager di concentrarsi sulla guida dei propri team in modo più efficace. Gli utenti hanno elogiato lo strumento per i riepiloghi accurati delle riunioni e per la capacità di fare rapidamente riferimento alle riunioni precedenti. La trasmissione è progettata per i team di prodotto e si integra perfettamente con i flussi di lavoro esistenti. Ha lo scopo di colmare il divario tra riunioni e strumenti di sviluppo prodotto. Inoltre, lo strumento offre una guida alle migliori pratiche, adattata alle esigenze del tuo team e in base al tipo di riunione, come Sprint Planning, 1:1 o Retros. Per risparmiare tempo, Broadcast invia riepiloghi settimanali automatizzati delle riunioni. Lo strumento riassume gli appunti della riunione utilizzando l'intelligenza artificiale, che possono essere condivisi con il team. Inoltre, può sincronizzare gli elementi di azione con i tuoi strumenti con un solo clic. La trasmissione dà inoltre priorità alla trasparenza, integrando la spiegabilità nei riassunti, fornendo informazioni su come sono state tratte le conclusioni. Centralizza tutte le riunioni, consentendo un facile accesso e revisione. È possibile accedere alle trascrizioni delle riunioni, insieme alla cronologia delle decisioni prese. Per garantire la sicurezza dei dati, Broadcast si impegna a eliminare le registrazioni non elaborate dopo 90 giorni preservando i riepiloghi. Prevede di ottenere la certificazione Service Organization Control Type 2 nel 2024, che convalida il suo impegno nella protezione dei dati degli utenti.

Sito web: withbroadcast.com

