Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per BrainStation su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

BrainStation è il leader globale nella formazione sulle competenze digitali e nella trasformazione della forza lavoro. BrainStation assume istruttori dalle aziende più innovative e digitalmente avanzate al mondo, tra cui Google, Facebook, Shopify, Amazon e Nike. Questi esperti del settore aiutano a progettare e fornire i nostri contenuti e dal 2020 BrainStation ha formato oltre 100.000 professionisti e alcune delle più grandi aziende del mondo nelle nostre discipline principali; dati, design, sviluppo web, prodotto e marketing. BrainStation consente agli studenti di apprendere attraverso esperienze di formazione online guidate da istruttori in 100 paesi e dispone di uffici fisici e campus a New York, Londra, Miami, Toronto e Vancouver per offrire anche formazione di prima qualità in presenza.

Sito web: brainstation.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a BrainStation. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.