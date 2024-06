Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Bird Eats Bug su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Bird è un coltellino svizzero di strumenti per la cattura dello schermo. Rende estremamente semplice registrare schermo, microfono, fotocamera, acquisire screenshot e mostrare replay istantanei. È molto più veloce che scrivere determinate e-mail e convocare una riunione. Abbiamo anche creato funzionalità specifiche per il team, come l'acquisizione di registri tecnici per la segnalazione di bug, allegati di file per l'invio di proposte di vendita ai lead o strumenti flessibili di gestione dei progetti come etichette, assegnatari e riscossioni.

Sito web: birdeatsbug.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Bird Eats Bug. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.