Bad Bot Design è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di acquistare una varietà di prodotti unici, tra cui camicie, felpe e tazze da caffè. Questi prodotti sono generati da robot, fornendo una collezione esclusiva e distintiva. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di richiedere agli AI Bot di progettare le proprie idee, aggiungendo un tocco personalizzato ai loro acquisti. Lo strumento fornisce vari filtri per una facile navigazione, consentendo agli utenti di ordinare i prodotti per rilevanza, ultime aggiunte e articoli più vecchi. Presenta inoltre collezioni specifiche come la Collezione Bad Bot, gli Articoli in evidenza, la Nuova Collezione e la Selezione Estiva, garantendo una vasta gamma di opzioni. I prodotti disponibili comprendono un'ampia gamma di design, tra cui immagini di animali come bulldog francesi e gatti, impressioni artistiche come opere d'arte ispirate a Monet e immagini a tema Van Gogh e riferimenti alla cultura pop come Guardiani della Galassia e design a tema Tupac. Lo strumento offre molteplici varianti di ciascun design, garantendo una selezione completa. Il sito Web di Bad Bot Design include una sezione FAQ e informazioni di contatto, nonché termini di servizio e una politica di restituzione per comodità del cliente. Lo strumento è sviluppato da AE.STUDIO e può essere seguito su Instagram, Facebook e Twitter per gli aggiornamenti. In sintesi, Bad Bot Design è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che offre prodotti unici generati da robot. Gli utenti possono acquistare magliette, felpe e tazze da caffè o richiedere ai robot AI di progettare idee personalizzate. Lo strumento presenta varie raccolte e filtri, offrendo un'ampia gamma di opzioni di progettazione.

Sito web: badbotdesign.com

