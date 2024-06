ArtBot è uno strumento basato sul Web che consente agli utenti di generare immagini e foto create dall'intelligenza artificiale utilizzando Stable Diffusion. Lo strumento utilizza un cluster informatico distribuito noto come AI Horde per elaborare le creazioni. Con ArtBot, gli utenti possono creare immagini senza la necessità di effettuare il login o costi associati, poiché è gratuito. Navigando tra le varie opzioni fornite, gli utenti possono controllare il processo di generazione delle immagini. Possono definire prompt, selezionare modelli di immagine e impostare l'orientamento e le dimensioni dell'immagine. Inoltre, gli utenti possono determinare il numero di passaggi e il livello di guida per l'algoritmo AI. È inoltre possibile specificare input opzionali come seed e salto CLIP. ArtBot offre opzioni di post-elaborazione per migliorare le immagini generate. Gli utenti possono utilizzare GFPGAN e CodeFormers per migliorare le caratteristiche del viso, eliminare lo sfondo dell'immagine o applicare tecniche di upscaling utilizzando RealESRGAN_x4plus e RealESRGAN_x4plus_anime_6BNMKD_Siax4x_AnimeSharp. L'applicazione web, progettata con cura e passione da @davely, è facilmente accessibile e intuitiva. Gli utenti possono trovare ulteriori informazioni su ArtBot, nonché le domande frequenti e il registro delle modifiche, nelle pagine del sito Web corrispondenti. Inoltre, il repository GitHub del progetto fornisce ulteriori dettagli e risorse. Nel complesso, ArtBot fornisce una piattaforma conveniente per coloro che sono interessati a creare immagini generate dall'intelligenza artificiale utilizzando Stable Diffusion, offrendo varie opzioni di personalizzazione e sfruttando la potenza del calcolo distribuito attraverso AI Horde.

Sito web: tinybots.net

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a ArtBot. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.