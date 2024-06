Anime AI è uno strumento creato per creare immagini in stile anime basate sull'intelligenza artificiale. Funziona scattando un'immagine caricata ed elaborandola attraverso filtri di stile artistico che comprendono varie serie di anime popolari come One Piece, Naruto e altre, trasformando efficacemente l'immagine originale in una rappresentazione simile ad un anime. Gli utenti possono personalizzare la conversione con le scelte di stile disponibili. Offre la generazione di un massimo di 100 immagini migliorate dall'intelligenza artificiale che variano in stili personalizzati in base alla selezione dell'utente. Gli utenti devono seguire linee guida specifiche per ottenere i migliori risultati: è richiesta una foto ritratto chiara, a colori, di una sola persona con dettagli del viso visibili. È uno strumento creato per gli appassionati di anime che desiderano vedere le loro foto trasformate in vari stili di arte anime. Oltre a generare avatar anime, Anime AI fornisce anche app aggiuntive per generare immagini da istruzioni di testo. Questo strumento è facile da usare e garantisce la consegna delle immagini trasformate entro pochi minuti dall'avvio della richiesta.

Sito web: animeai.app

