La piattaforma di comprensione dei documenti AI di Allganize, Alli, è progettata per fornire soluzioni innovative per varie sfide di produttività aziendale. Alli offre chatbot AI, chatGPT aziendale e OCR AI, rendendolo una soluzione unica per l'elaborazione e l'analisi dei documenti. Utilizza l'apprendimento automatico e il riconoscimento di modelli per elaborare documenti strutturati e non strutturati, ottenendo una precisione eccezionale con un tasso di successo superiore al 99%. Alli GPT è particolarmente adatto ai casi d'uso della ricerca aziendale, poiché fornisce risposte accurate da fonti sia interne che esterne, eliminando la necessità di effettuare ricerche in più documenti. Alli Capture, invece, automatizza l'acquisizione dei dati da documenti strutturati e non strutturati, riducendo notevolmente tempi e costi causati da errori e inefficienze durante l'elaborazione manuale. Alli Answer è uno strumento di elaborazione del linguaggio naturale che fornisce risposte rapide e precise alle domande degli utenti, organizzando le informazioni in modo intuitivo. Allganize affronta le difficoltà di produttività affrontate da diversi settori, tra cui giochi, tecnologia dell'informazione, e-commerce, settore pubblico, edilizia, petrolio e gas, assicurazioni, servizi finanziari e risorse umane. I modelli preaddestrati e i modelli avanzati di flusso di dati di Allganize possono creare soluzioni personalizzate per questi settori in pochi giorni, senza necessità di codifica. Mantiene inoltre elevati livelli di sicurezza aderendo a norme e standard di sicurezza, implementando pratiche di progettazione sicure e conducendo revisioni continue per garantire la sicurezza e la protezione della piattaforma. Nel complesso, Allganize dispone di una suite di strumenti che possono aiutare le organizzazioni a estrarre informazioni dai loro dati non strutturati in modo efficiente, automatizzando attività ripetitive e banali e aumentando la precisione.

Sito web: allganize.ai

