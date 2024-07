42Signals è una suite di soluzioni basata sull'intelligenza artificiale progettata per aiutare i marchi di consumo ad avere successo nell'ambiente di vendita al dettaglio online. Fornendo approfondimenti sull’eCommerce, lo strumento consente ai marchi di anticipare la domanda dei consumatori, monitorare la concorrenza, ottimizzare gli scaffali digitali e aumentare le vendite online. Una caratteristica chiave di 42Signals è la sua capacità di tracciare e monitorare le strategie di prezzo dei concorrenti su più mercati, consentendo ai marchi di mappare accuratamente le proprie schede di prodotto e rimanere competitivi. Lo strumento aiuta inoltre i marchi ad analizzare i livelli di inventario dei loro concorrenti, assicurandosi che non rimangano mai senza scorte. Un'altra funzionalità importante è la capacità di analizzare le preferenze dei clienti attraverso approfondimenti sull'eCommerce in tempo reale. I marchi possono sfruttare le recensioni dei clienti e la dashboard delle valutazioni dello strumento per comprendere le parole chiave di tendenza, il sentimento dei consumatori e il comportamento di acquisto omnicanale. Questa intuizione consente ai marchi di costruire solide relazioni con i clienti e prendere decisioni basate sui dati. 42Signals offre anche una soluzione di analisi degli scaffali digitali che consente ai marchi di rivedere, confrontare e ottimizzare gli elenchi di prodotti per massimizzare le vendite online. Confrontando le tendenze delle categorie, analizzando i prezzi e comprendendo la disponibilità dei prodotti, i marchi possono migliorare la loro quota sullo scaffale digitale. Inoltre, lo strumento fornisce informazioni sui prezzi monitorando i prezzi sia dei prodotti del marchio che della concorrenza su vari canali online. Questa funzionalità consente ai marchi di adattare le proprie strategie di prezzo in tempo reale, migliorando la reattività dei clienti e la posizione sul mercato. Le fondamenta di 42Signals si basano sull'accuratezza, la velocità e la scalabilità della raccolta e della consegna dei dati. Utilizza tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico e fornisce supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai clienti per la configurazione dei web crawler e la personalizzazione della dashboard. Nel complesso, 42Signals fornisce approfondimenti sull'eCommerce per aiutare i marchi di consumo ad adattarsi e prosperare nell'odierno panorama della vendita al dettaglio online in rapida evoluzione. Con la sua gamma di funzionalità, lo strumento consente ai marchi di prendere decisioni più intelligenti e costruire una forte presenza online.

