Word vs Word adalah permainan puzzle 2 pemain tempat Anda bertarung dengan pemain lain dalam pertandingan pembentukan kata. Buat karakter Anda, pilih avatar, dan ikuti pertandingan real-time melawan pesaing. Anda akan menemukan papan seperti teka-teki silang yang penuh dengan huruf campur aduk, dan tugas Anda adalah menggesek sebaris huruf untuk membuat sebuah kata. Semakin panjang kata-kata Anda, semakin banyak poin yang Anda peroleh. Perhatikan berapa banyak poin yang dimiliki setiap huruf sehingga Anda dapat membuat kombo yang menakjubkan! Senang rasanya mengetahui bahwa Anda dan lawan dapat menggunakan 12 power-up pengubah permainan yang dapat menjadi langkah penentu kemenangan atau kekalahan Anda. Ini termasuk namun tidak terbatas pada: menambahkan jeli kosong ke dalam campuran, menyatukan kata impian Anda, atau mengacak ulang seluruh papan untuk menyabotase skor lawan berikutnya. Power-up ini hanya dapat digunakan sekali per game, jadi pilihlah dengan bijak dan pilih power-up favorit Anda sebelum lawan melakukannya! Jika Anda menyukai game seperti Scrabble dan Wordfeud, Anda akan menyukai Word vs Word! Jangan lupa untuk berbagi permainan dengan teman Anda dan lihat siapa pembuat kata yang lebih baik. Geser sebaris huruf untuk membuat sebuah kata. Semakin panjang kata-kata Anda, semakin banyak poin yang Anda peroleh. Perhatikan berapa banyak poin yang dimiliki setiap huruf sehingga Anda dapat membuat kombo yang menakjubkan! Word vs Word dibuat oleh Wix Games. Mereka memiliki banyak permainan keren lainnya di Poki: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia, dan Let's Roll. Anda dapat memainkannya Word vs Word gratis di Poki.Word vs Word dapat dimainkan di komputer dan perangkat seluler Anda seperti ponsel dan tablet.

