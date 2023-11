Dimana Pizzaku? adalah gim keterampilan 3D di mana Anda bekerja sebagai pengantar pizza biasa di kota yang menawan. Anda bekerja di Paolo's, dan tugas Anda adalah menyiapkan, memanggang, dan mengantarkan pizza lezat ke pelanggan Anda yang lapar di seluruh kota. Berhati-hatilah dalam melewati lalu lintas untuk mengantarkan pizza tanpa menjatuhkan satu pun, atau lebih buruk lagi, menyebabkan kecelakaan. Injak rem secara perlahan bila diperlukan untuk menghindari rintangan dan gundukan kecepatan. Anda juga harus bertindak cepat untuk mengantarkan makanan selagi masih panas! Semakin baik pizza dan layanannya, semakin banyak tip yang akan Anda peroleh. Dan setelah restoran Anda terkenal, Anda dapat meningkatkan jarak pengiriman dan juga membeli peningkatan seperti bahan-bahan baru, peralatan baru, penyempurnaan trailer, dan banyak lagi. Anda bahkan dapat melayani pelanggan VIP, yang mengharuskan Anda menyiapkan pizza secara manual dari awal! Jangan lupa untuk membagikan Where's My Pizza? bersama teman-temanmu dan pelajari siapa juru masak yang lebih baik! Berkendara - Tahan bilah spasi atau tombol kiri mouseDi mana Pizza Saya? dibuat oleh Wix Games. Mainkan game legendaris lainnya di Poki: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji , dan Let's RollAnda dapat memainkan Where's My Pizza? di browser Anda tanpa menginstal atau mengunduh secara gratis di Poki.Ya, Anda dapat membuka banyak opsi penyesuaian dan peningkatan di Where's My Pizza? seperti peningkatan, peralatan, dan rute baru seiring kemajuan Anda dalam game.

