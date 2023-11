Stupid Zombies 2 adalah game puzzle yang memungkinkanmu bertarung melawan gerombolan zombi dengan menembak mereka menggunakan peluru sesedikit mungkin. Peluru Anda akan menembus zombie dan mengenai mereka semua di jalan. Peluru Anda juga memantul kembali, jadi kami menyarankan Anda untuk berpikir out of the box dengan tembakan Anda dan menjadi kreatif. Kerjakan sudut pandang Anda untuk mencetak jumlah pembunuhan zombie tertinggi. Apakah kamu siap untuk memukul dua burung dengan satu batu... atau dua zombie dengan satu senjata... atau sesuatu seperti itu...?(Mouse) Bidik dengan kursormu dan klik untuk menembak(Seluler) Bidik dengan menahan jarimu dan lepaskan untuk menembakZombie Bodoh 2 dibuat oleh MarketJS. Mainkan game kasual lainnya di Poki: Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Kalkulator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story dan Typing FighterKamu dapat memainkan Stupid Zombies 2 secara gratis di Poki.Stupid Zombies 2 dapat dimainkan di komputer dan perangkat seluler Anda seperti ponsel dan tablet.

Situs web: poki.com

