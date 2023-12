Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Friends adalah gim multipemain yang memungkinkan Anda bertarung melawan lawan daring di mana Anda saling menembak kastil dan pasukan. Di depan kastil Anda terletak sebuah meriam yang terus-menerus berosilasi antara titik paling kiri dan paling kanan layar. Tugasmu adalah menembakkan meriam pada saat yang tepat agar mengenai gerombolan musuh yang datang. Tentara secara otomatis mulai menyerang kastil lawan segera setelah mereka berhasil menyeberang - jadi lakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka sebelum mereka menyeberang. Bermain online melawan musuh sungguhan, atau buat kamar pribadi Anda sendiri dan undang teman-teman Anda!Gunakan bilah spasi atau klik kiri mouse untuk menembakkan bola meriam. Jika Anda menggunakan perangkat seluler, gunakan jari Anda untuk mengetuk layar. Castle Fight With Friends dibuat oleh MarketJS. Mainkan game kasual lainnya di Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool Dengan Teman, Piramida Mahjong, Buka Blokir, Power Badminton, Kalkulator Cinta Sejati, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story, dan Typing FighterAnda dapat memainkan Castle Fight With Friends secara gratis di Poki.Castle Fight With Friends dapat dimainkan di komputer dan perangkat seluler Anda seperti ponsel dan tablet.

Situs web: poki.com

